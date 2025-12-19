BREAKING: Kimi Antonelli habla de su LLEGADA a Ferrari

Kimi Antonelli rompió el silencio sobre la posibilidad de llegar a Ferrari en el futuro y abandonar Mercedes.

El piloto italiano habló en una entrevista con Sky Sports sobre su futuro en la Fórmula 1 y la posibilidad de pilotar para la Scuderia en algún momento. El joven italiano, que atravesó su primera temporada en la máxima categoría, destacó al equipo y no descarta una colaboración futura, aunque por ahora esté contento en Mercedes.

Su respuesta fue clara: "Ferrari es un equipo extraordinario, con un palmarés impresionante a nivel global. Por ello, pilotar para Ferrari sería algo maravilloso". Con estas palabras deja entrever que la puerta hacia el equipo italiano sigue abierta, a pesar de su lealtad actual a Mercedes.

Aunque no descarta un futuro en Ferrari, por ahora el italiano se mantiene con Mercedes. Expresa su gratitud por el apoyo recibido: "Estoy muy contento con mi posición actual y, por supuesto, agradecido por la oportunidad que Mercedes me brindó.

"Me han respaldado desde mis días en el karting hasta llegar a la Fórmula 1, y siempre han estado a mi lado. Es un sueño poder formar parte de un equipo como Mercedes y luchar por un título mundial junto a ellos", señaló.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

