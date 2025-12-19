close global

Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Noticias Hoy: Norris ataca a Sainz; Alonso sorprende con Ferrari

F1 Noticias Hoy: Norris ataca a Sainz; Alonso sorprende con Ferrari

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 18 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz F1: Lando Norris revela importante decepción por parte de Williams F1. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: ¡Increíble!" El español sorprende a todos tras volver a Ferrari. ::: LEER MÁS

