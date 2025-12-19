close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

Colapinto Noticias Hoy: Exhibe a Red Bull; Ferrari busca talento; Alpine explica el desastre

Colapinto Noticias Hoy: Exhibe a Red Bull; Ferrari busca talento; Alpine explica el desastre

Aloisio Hernández
Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 18 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: "Red Bull no recibe ninguna consecuencia de la FIA, ponen un comunicado y están bien". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ATENCIÓN - ¡Ferrari busca fichar TALENTO en Alpine! ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: Alpine DA LA CARA por el DESASTRE en 2025. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1134 votos

Relacionado

Franco Colapinto Alpine

Últimas Noticias

BREAKING: Kimi Antonelli habla de su LLEGADA a Ferrari
Mercedes

BREAKING: Kimi Antonelli habla de su LLEGADA a Ferrari

  • hace 55 minutos
Max Verstappen habla HONESTAMENTE sobre el FRACASO de Lewis Hamilton en Ferrari
Ferrari

Max Verstappen habla HONESTAMENTE sobre el FRACASO de Lewis Hamilton en Ferrari

  • 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: Exhibe a Red Bull; Ferrari busca talento; Alpine explica el desastre
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Exhibe a Red Bull; Ferrari busca talento; Alpine explica el desastre

  • 1 hour ago
Checo Noticias Hoy: Recibe ayuda de la FIA; Ferrari lo frena; Confirman desastre en Red Bull
Checo F1 Hoy

Checo Noticias Hoy: Recibe ayuda de la FIA; Ferrari lo frena; Confirman desastre en Red Bull

  • 1 hour ago
Alpine DA LA CARA por el DESASTRE de Franco Colapinto en 2025
Alpine

Alpine DA LA CARA por el DESASTRE de Franco Colapinto en 2025

  • 2 hours ago
ATENCIÓN COLAPINTO: ¡Ferrari busca fichar TALENTO en Alpine!
Alpine

ATENCIÓN COLAPINTO: ¡Ferrari busca fichar TALENTO en Alpine!

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x