Colapinto Noticias Hoy: Exhibe a Red Bull; Ferrari busca talento; Alpine explica el desastre
Colapinto Noticias Hoy: Exhibe a Red Bull; Ferrari busca talento; Alpine explica el desastre
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 18 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto F1: "Red Bull no recibe ninguna consecuencia de la FIA, ponen un comunicado y están bien". ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: ATENCIÓN - ¡Ferrari busca fichar TALENTO en Alpine! ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: Alpine DA LA CARA por el DESASTRE en 2025. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Mercedes
BREAKING: Kimi Antonelli habla de su LLEGADA a Ferrari
- hace 55 minutos
Ferrari
Max Verstappen habla HONESTAMENTE sobre el FRACASO de Lewis Hamilton en Ferrari
- 1 hour ago
F1 Colapinto Hoy
Colapinto Noticias Hoy: Exhibe a Red Bull; Ferrari busca talento; Alpine explica el desastre
- 1 hour ago
Checo F1 Hoy
Checo Noticias Hoy: Recibe ayuda de la FIA; Ferrari lo frena; Confirman desastre en Red Bull
- 1 hour ago
Alpine
Alpine DA LA CARA por el DESASTRE de Franco Colapinto en 2025
- 2 hours ago
Alpine
ATENCIÓN COLAPINTO: ¡Ferrari busca fichar TALENTO en Alpine!
- 3 hours ago
Más leído
25.000+ views
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
15.000+ views
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
7.500+ views
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
7.500+ views
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
5.000+ views
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
2.500+ views
Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
- 30 noviembre