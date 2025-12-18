¡Guerra declarada! Colapinto EXHIBE a Red Bull y a la FIA

Franco Colapinto ha exhibido a la FIA y a Red Bull en las nulas consecuencias que tuvieron las acusaciones que hicieron a Andrea Kimi Antonelli.

Antonelli fue víctima de amenazas de muerte y abuso en línea gracias a las palabras de Gianpiero Lambiase y Helmut Marko después del Gran Premio de Qatar, donde fue rebasado por Lando Norris y estos le acusaron de dejarse pasar intencionalmente.

A pesar de que Red Bull después sacó un comunicado posterior pidiendo disculpas al piloto de Mercedes al ver las consecuencias con los aficionados de sus palabras, la FIA no le sancionó de ningún modo y eso enfureció al argentino.

"Eso crea algo mucho más grande y no reciben ninguna consecuencia. Solo ponen un comunicado y ya están bien otra vez. No sé, no se siente muy justo todo eso", externó Franco.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

