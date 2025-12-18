Verstappen y el cambio que ACABARÍA con la carrera de Antonelli en F1

Kimi Antonelli admitió que los rumores sobre un posible traspaso de Max Verstappen a Mercedes le generaron inquietud.

El joven italiano vivió una temporada de montaña rusa en la F1. Por un lado, consiguió tres podios, aunque también tuvo que sobrellevar momentos complicados durante la etapa europea.

Hasta Monza, Antonelli solo consiguió un punto en Austria y sufrió un accidente embarazoso con Max Verstappen en el Red Bull Ring.

Aunque su rendimiento mejoró con el tiempo, muchos se preguntaron si su ascenso a Mercedes había sido prematuro.

Antonelli admite la presión de Mercedes

Durante ese periodo difícil, Mercedes aún no había confirmado su plantilla para el 2026, y se difundieron rumores de que el equipo había iniciado conversaciones con el cuatro veces campeón Verstappen.

Aunque Verstappen confirmó que planea quedarse en Red Bull para el 2026, Antonelli reconoció que los rumores en la F1 complicaron aún más un momento ya difícil.

“Hubo muchísimos rumores durante ese periodo complicado. Ya estaba atravesando un momento duro, y la presión de esos comentarios externos [referidos al interés de Mercedes por Max Verstappen] no ayudaba en nada”, declaró Antonelli a Motorsport.com.

“Sabía que tenía un contrato a largo plazo, pero ciertos rumores hacen volar la imaginación. Son momentos mentalmente exigentes, que te acompañan incluso cuando te subes al coche.”

“Sin embargo, crecer implica aprender a sobrellevar estas situaciones y, tras un año, puedo decir que he ganado experiencia. Soy consciente de que aún me esperan otros obstáculos, pero hoy tengo una visión mucho más clara de mi futuro en comparación con hace un año.”

Antonelli continuará en Mercedes junto a su compañero George Russell en el 2026, aunque si el equipo se adapta con éxito a las nuevas regulaciones, podría ser necesario que uno de los pilotos cediera el puesto a Verstappen.

