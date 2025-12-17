Christian Horner sigue sin empleo tras ser despedido por Red Bull Racing y hay quienes lo ponen como nuevo jefe de equipo de Franco Colapinto.

Sin embargo, la información revelada por DeTelegraaf indica que el ex directivo de la escudería austriaca no busca un puesto inmediato en su regreso a la Fórmula 1 en el futuro cercano.

"El inglés está en conversaciones con Alpine, donde el reconocido Flavio Briatore está al mando. El Grupo Renault es el accionista mayoritario de Alpine, pero desde 2023, el 24% de las acciones pertenece a un consorcio estadounidense: Otro Capital.

"Un portavoz de Alpine declaró que el equipo nunca comenta públicamente este tipo de noticias. Horner y un grupo de inversores están interesados ​​en esa participación. Si esto sucederá realmente es incierto.

"Al ser preguntado, Horner no niega estar en conversaciones con Renault o Alpine, pero se niega a hacer más comentarios", reportaron.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!