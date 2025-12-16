El peor ENEMIGO de Hamilton consigue nuevo rol tras la controversia de Abu Dabi

El controvertido exdirector de carrera de F1 y mayor enemigo de Lewis Hamilton, Michael Masi, ha conseguido un nuevo empleo, cuatro años después del Gran Premio de Abu Dabi 2021.

A menudo se le culpa de que Lewis Hamilton no lograra alcanzar un octavo título mundial récord, ya que ese polémico final en Abu Dabi permitió que Max Verstappen consiguiera su primer campeonato en la última vuelta.

La lucha por el campeonato 2021 se había disputado intensamente durante toda la temporada. Hamilton y Verstappen llegaban empatados en puntos y considerablemente delante de su rival más cercano, Valtteri Bottas.

Las decisiones polémicas de Masi durante aquella jornada, relacionadas con el manejo del coche de seguridad en la recta final, hicieron que abandonara su cargo antes de comenzar la temporada 2022, puesto que había ocupado el cargo entre 2019 y 2021.

Ahora, el neozelandés –quien estuvo presente en el paddock durante el Gran Premio de Australia del año pasado para el debut de Ferrari con Hamilton– ha firmado un nuevo reto profesional.

Masi asumirá el cargo de director de eventos para el Repco NextGen NZ Championship a partir de la próxima temporada, supervisando diversas categorías de Nueva Zelanda, incluida la Fórmula Regional de Oceanía.

¿Qué pasó en Abu Dhabi 2021?

Hamilton, que aspiraba a un récord histórico con un octavo título, y Verstappen llegaron al evento final empatados en puntos. Durante la mayor parte de la carrera, el dominio de Hamilton daba la sensación de que el campeonato estaba a punto de ser suyo. Sin embargo, una controvertida decisión de Masi –permitiendo que algunos coches retrasados superaran al coche de seguridad tras el accidente de Nicholas Latifi– situó a Verstappen, con neumáticos nuevos, justo detrás de Hamilton.

Verstappen aprovechó la oportunidad y, en una maniobra decisiva en la última vuelta, adelantó a Hamilton para conseguir su primer título mundial, lo que desencadenó momentos de gran emoción.

Tras ese evento y ante la mala interpretación de las reglas, Masi dejó su cargo de director de carrera. Incluso el director del equipo Mercedes, Toto Wolff se refirió a él en términos poco halagadores.

Sobre su nueva función, Masi comentó: "Nueva Zelanda posee una herencia deportiva rica y orgullosa. Estoy deseando colaborar y apoyar a MotorSport New Zealand, Toyota New Zealand y al Repco NextGen NZ Championship para seguir impulsando el desarrollo y la mejora continua del automovilismo para todos los implicados."

