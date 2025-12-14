Franco Colapinto Hoy: Se planta contra la FIA; Mercedes le da golpe bajo

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 14 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto ha tomado acción contra la FIA sobre la hipocresía con la que maneja algunas cosas, especialmente después de lo que sufrió Andrea Kimi Antonelli por culpa de Red Bull. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tenía puestas sus esperanzas de la siguiente temporada en que Alpine llevaría motores Mercedes en lugar de Renault, pero Toto Wolff parece tener otros planes. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, se mostró molesto sobre el Gran Premio de Abu Dhabi, pero agradecido por ser el último de la temporada de sacrificio. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto se mostró molesto sobre el Gran Premio de Abu Dhabi, afortunadamente, último de la temporada. ::: LEER MÁS

