¿Cuánto ganó Carlos Sainz con Williams F1 en 2025?

Carlos Sainz y su salario con Williams en el Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1 ha sido revelado.

La lista de los pilotos mejor pagados ya está disponible. Aunque el contrato de Lewis Hamilton en Ferrari es muy lucrativo, no encabeza el ranking. Forbes ha publicado su ranking anual, que incluye tanto salario como bonificaciones, y las cifras son realmente sorprendentes.

Aunque Max Verstappen ya no lidera la pista, encabeza la lista al percibir 76 millones de dólares entre salario y bonificaciones. Hamilton ocupa el segundo puesto con 70,500,000 dólares, algo que jamás logró en la pista.

Por su parte, el recientemente consagrado campeón Lando Norris se sitúa en el tercer lugar con 57,500,000 dólares. A continuación, se presenta la lista de los 10 pilotos mejor pagados en la F1 para 2025 según Forbes.

Pilotos mejor pagados de la F1

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

