Carlos Sainz y Williams evitarían el RETIRO de Lewis Hamilton

Se cree que Lewis Hamilton podría retirarse de la F1 si vuelve a decepcionar en 2026; sin embargo, desde el equipo de Carlos Sainz descartan esa posibilidad.

Hablando sobre los pronósticos del rendimiento de los motores en la próxima campaña, James Vowles comentó lo siguiente en entrevista: "Nadie sabe, ningún motorista sabe dónde van a estar.

"Parte de la especulación surgió de un equipo y un fabricante tratando de crear una narrativa para hacer cambios, por serte claro. Realmente nadie sabe, dudo mucho que Ferrari haya hecho un mal trabajo.

"Honda este año ha sido referencia. No será 2014", señaló el jefe de equipo del corredor nacido en Madrid.

Relacionado: El DOLOROSO NUEVO mensaje de Carlos Sainz a Ferrari

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!