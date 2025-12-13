El TERRIBLE RIDÍCULO de Jack Doohan tras ser reemplazado por Franco Colapinto

El ex piloto de F1, Jack Doohan, vivió un terrible ridículo tras ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine.

Con la posibilidad de pasar a Super Formula en 2026, el australiano ha participado en una prueba post temporada de tres días con el equipo Kondo Racing de Super Formula.

La prueba se ha desarrollado en el emblemático circuito de Suzuka en Japón, aunque este trazado parece no ser el ambiente ideal para que Doohan rinda al máximo.

Doohan abandonó las pruebas post temporada tanto el miércoles como el jueves, alcanzando la misma curva en dos días consecutivos. En ambas ocasiones el piloto salió ileso, pese a que su monoplaza de Kondo Racing sufrió daños.

Los incidentes presentaron características distintas: el primer día perdió la adherencia y chocó contra las barreras con la parte trasera de su vehículo, mientras que el segundo día salió de la pista de forma directa, impactando con la parte delantera de su máquina de Super Formula.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

