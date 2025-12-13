INCREÍBLE: Mercedes reconoce que se EQUIVOCÓ con Antonelli en 2025

Toto Wolff admite que a veces se muestra demasiado severo con Kimi Antonelli, ya que el jefe del equipo Mercedes en ocasiones olvida que, en esencia, está hablando con un adolescente.

"Cuando hablamos con Kimi, no escatimamos en palabras", confiesa Toto Wolff en el podcast Chequered Flag. Explica que, tanto en los buenos como en los malos momentos, es importante recordar que se tiene ante uno a un joven de apenas 19 años.

En la pista, Kimi actúa como un profesional, compitiendo desde siempre, pero en cuanto a madurez mental se le exige un salto cualitativo que puede ser excesivo. Se le lanza al ruedo sin margen para asimilar la avalancha de nuevas experiencias, como la atención mediática y la presión constante.

El austriaco prosigue: "Además, cuenta con un compañero de equipo sumamente rápido y experimentado, y aun así, Kimi logra mantenerse firme. Eso evidencia su gran potencial para el futuro.

"Cuando tenía 19 años, cometí muchos errores y jamás habría sabido lidiar con tanta presión. Por eso, a veces, me tengo que recordar: 'Espera, él aún es un niño'. Sin duda, es una lección valiosa para todos nosotros"; reconoció.

Relacionado: Mercedes podría acusar a Ferrari de ROBO por CULPA de Lewis Hamilton

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado