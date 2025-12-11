Mercedes podría acusar a Ferrari de robarse uno de sus diseños por culpa de Lewis Hamilton.

Según información de Motorsport Italia, el siete veces campeón del mundo habría pedido cambios en su volante para 2026: "Para 2026, sin embargo, Ferrari parece decidido a tomar un nuevo camino, acercándose en parte a la filosofía indicada por Lewis Hamilton en la época de Mercedes.

"En el volante probado por Arthur Leclerc en la FP1, de hecho, los manets inferiores se han reducido a la mitad: de seis se ha pasado a tres, el mismo número que el británico utilizaba en su experiencia anterior en Brackley.

"Esto sugiere que las funciones secundarias se han fusionado en diferentes submenús, pero aquí es precisamente donde surge el aspecto más interesante. La reducción del número de manets en la parte inferior ha permitido reducir significativamente el volante, ahora caracterizado por un corte claro en la parte inferior.

"Una elección que, también en este caso, recuerda el estilo Mercedes o Sauber (a petición de Valtteri Bottas, que a su vez había decidido inspirarse en la Estrella)", señaló.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

