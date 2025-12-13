close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

F1 Noticias Hoy: Ferrari se roba pieza de Mercedes; Antonelli, decepcionado por Wolff

F1 Noticias Hoy: Ferrari se roba pieza de Mercedes; Antonelli, decepcionado por Wolff

Aloisio Hernández
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 13 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton Hoy: SHOCK: A la luz un PENOSO secreto por culpa de Mercedes. ::: LEER MÁS

Ferrari Hoy: MEDIDAS DESESPERADAS - Hacen FICHAJE desde Mercedes para 2026. ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli Hoy: Quedará DECEPCIONADO tras MENTIRA de Toto Wolff. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1 Ferrari Andrea Kimi Antonelli

Últimas Noticias

Lewis Hamilton metería en PROBLEMAS a Max Verstappen con la FIA
Ferrari

Lewis Hamilton metería en PROBLEMAS a Max Verstappen con la FIA

  • 1 hour ago
INCREÍBLE: Mercedes reconoce que se EQUIVOCÓ con Antonelli en 2025
Mercedes

INCREÍBLE: Mercedes reconoce que se EQUIVOCÓ con Antonelli en 2025

  • 2 hours ago
F1 Noticias Hoy: Ferrari se roba pieza de Mercedes; Antonelli, decepcionado por Wolff
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Ferrari se roba pieza de Mercedes; Antonelli, decepcionado por Wolff

  • 2 hours ago
BREAKING: ¡Tsunoda DENUNCIA el maltrato de Red Bull que SUFRIÓ Checo!
Red Bull

BREAKING: ¡Tsunoda DENUNCIA el maltrato de Red Bull que SUFRIÓ Checo!

  • Ayer 23:00
ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!
Alpine

ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

  • Ayer 21:26
Colapinto Noticias Hoy: Miedo en Mercedes; Amenaza a Gasly; Bombazo para 2026
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Miedo en Mercedes; Amenaza a Gasly; Bombazo para 2026

  • Hoy 01:00
MÃ¡s noticias

Más leído

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x