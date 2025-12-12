Kimi Antonelli quedará DECEPCIONADO tras MENTIRA de Toto Wolff

Kimi Antonelli podría quedar profundamente decepcionado luego de que Toto Wolff admitió haber exagerado con respecto al motor de 2026.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, prefiere no encasillarse como el favorito y esto dijo en el podcast Beyond The Grid: “La gente era muy escéptica con los coches del próximo año.

"A pesar de que cuentan con tecnología de primera, sentí que el motor necesitaba un impulso de marketing. Nunca somos excesivamente confiados. Siempre vemos el vaso medio vacío", comentó.

Relacionado: Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!