F1 Noticias Hoy: Alonso molesta a Hamilton; Buenas noticias de Sainz; Max ARRUINA festejo de Norris

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 12 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz Hoy: Williams evitaría el RETIRO de Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: POLÉMICA - El NUEVO GOLPE a Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

F1 Hoy: ESCÁNDALO - Max Verstappen ARRUINA la premiación de Lando Norris por "gripe". ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!