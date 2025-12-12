ESCÁNDALO: Max Verstappen ARRUINA la premiación de Lando Norris por "gripe"

El tetracampeón mundial Max Verstappen no asistió a la gala de la FIA en Uzbekistán debido a un resfriado.

En Uzbekistán se rinde homenaje a los campeones de la FIA y se entregan diversos trofeos. McLaren se alzará, por segunda ocasión consecutiva, con el premio al mejor constructor, mientras que Lando Norris levantará el trofeo al campeón de pilotos.

Aunque Verstappen estaba invitado a formar parte del evento, el piloto neerlandés informó a la FIA de su enfermedad y, por ello, no viajará al gala. Por otro lado, Oscar Piastri, tercer clasificado en el campeonato, sí asistió al evento que dará inicio a las 19:00, hora holandesa.

El piloto holandés se ha retirado también de un evento organizado por uno de sus patrocinadores. El tetracampeón ha enviado sus disculpas por no poder participar en el torneo de simulación que tenía previsto en Gamergy.

Relacionado: OFICIAL: ¡Regreso de Checo Pérez provoca PÉRDIDAS MILLONARIAS a los equipos!

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!