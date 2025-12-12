Checo Noticias Hoy: Récord que ni Verstappen tiene; Bottas, urgido de alcanzarlo en Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 11 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez Hoy: El RÉCORD que NI NORRIS O VERSTAPPEN tienen. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: Valtteri Bottas, URGIDO de trabajar con Cadillac para evitar HUMILLACIÓN. ::: LEER MÁS
