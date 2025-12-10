¿Se acerca el RETIRO? Esto se sabe del HIJO de Fernando Alonso

Fernando Alonso y los rumores sobre un hijo alimentan las versiones de un posible retiro de la Fórmula 1, aquí te contamos todo lo que se sabe al respecto.

El bicampeón del mundo, según información revelada por el portal ¡Hola!, será padre en los próximos meses: "Después de que el domingo se disputara en Abu Dabi el último gran premio del año y la pareja de Alonso no estuviera en el paddock, ni acompañándolo ni trabajando, hemos podido confirmar que el motivo de su ausencia en Emiratos Árabes y en las últimas citas del calendario del mundial es que está embarazada.

"Según nos han confirmado fuentes cercanas a la pareja, la reportera de la plataforma de streaming deportivo DAZN está en su sexto mes de embarazo y en esta etapa se está cuidando mucho.

"A sus 38 años, ya es madre de tres niños, de su matrimonio con el futbolista Marc Bartra (Gala, de diez años; Abril, de siete, y Max, de seis), y en este cuarto embarazo quiere aparcar temporalmente el frenético ritmo de los circuitos, sobre todo ahora, que está en el último trimestre", señalaron.

Un factor que podría poner en verdadera duda la continuidad del asturiano en la máxima categoría.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

