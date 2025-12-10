close global

﻿
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

Checo Pérez Hoy: Sus posibilidades de ser campeón en F1; Cadillac apunta a sorpresa; Gigante americano se une

Checo Pérez Hoy: Sus posibilidades de ser campeón en F1; Cadillac apunta a sorpresa; Gigante americano se une

Nazario Assad De León
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este miércoles 10 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Apenas se ha terminado la temporada 2025 de la Fórmula 1, pero para las casas de apuestas, ya están disponibles los momios y las posibilidades de los pilotos para convertirse en campeones de la temporada 2026, que marcará el regreso de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha anunciado un podreoso aliado de cara a la Fórmula en 2026 de la mano de la potente empresa textil Tommy Hilfiger. ::: LEER MÁS

Ha terminado la temporada 2025 de la Fórmula 1, pero para las casas de apuestas, los momios y las posibilidades de las escuderías para convertirse en campeones de la temporada 2026, que marcará el ingreso de Cadillac a la Fórmula 1, ya se conocen. ::: LEER MÁS

