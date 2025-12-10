¿Cómo le irá a Checo? Revelan las posibilidades de los 22 pilotos para ser CAMPEÓN de F1 2026

Apenas se ha terminado la temporada 2025 de la Fórmula 1, pero para las casas de apuestas, ya están disponibles los momios y las posibilidades de los pilotos para convertirse en campeones de la temporada 2026, que marcará el regreso de Checo Pérez.

Lando Norris apenas se coronó campeón de pilotos de la Fórmula 1 por primera vez el domingo pasado en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero de acuerdo al análisis realizado por Betfair, no es el favorito para repetir su hazaña, sino Max Verstappen.

Además, esta siguiente temporada marcará la primera en la que estará presente Cadillac como undécimo equipo de la parrilla, por lo que Valtteri Bottas y Checo Pérez estarán de regreso, aunque los momios no son muy favorecedores para ellos.

En el caso de los demás pilotos hispanos, la llegada de Adrian Newey juega un factor importante en el movimiento de Fernando Alonso, mientras que son más cautos con Carlos Sainz, a quien consideran en media tabla. Para Franco Colapinto, desafortunadamente, la tendencia de su Alpine apunta a ser la misma que la de su terrible 2025.

En el caso de Andrea Kimi Antonelli, el novato sensación de 2025 es de nuevo el piloto mejor colocado de su generación, e incluso es considerado apenas dos puestos debajo de su compañero George Russell.

Mientras que para Ferrari, Betfair tiene claro que se mantendrá la jerarquía impuesta por Charles Leclerc respecto a Lewis Hamilton, aunque considera que los ve lejos a ambos, como séptimo y octavo pilotos favoritos, respectivamente.

El tiempo dirá si estos momios terminaron siendo correctos, pero de momento, así se plantea el desarrollo de la siguiente temporada. A continuación puedes ver la lista completa de los 22 pilotos de la parrilla 2026 y sus posibilidades en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

¿Cuáles son los momios para el Campeonato de Pilotos F1 2026?

Max Verstappen - 21/10

Lando Norris - 3/1

George Russell- 7/2

Oscar Piastri - 9/2

Kimi Antonelli - 12/1

Fernando Alonso - 17/1

Charles Leclerc - 25/1

Lewis Hamilton - 40/1

Alex Albon - 100/1

Lance Stroll - 100/1

Pierre Gasly - 100/1

Valtteri Bottas - 100/1

Carlos Sainz - 100/1

Oliver Bearman - 100/1

Isack Hadjar - 100/1

Nico Hulkenberg - 150/1

Checo Perez - 150/1

Esteban Ocon - 200/1

Liam Lawson - 200/1

Arvid Lindblad - 200/1

Gabriel Bortoleto - 250/1

Franco Colapinto - 250/1

