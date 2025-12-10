¡Sorpresa para Checo! Estas son las posibilidades de Cadillac para ser CAMPEÓN de Constructores en F1 2026

Ha terminado la temporada 2025 de la Fórmula 1, pero para las casas de apuestas, los momios y las posibilidades de las escuderías para convertirse en campeones de la temporada 2026, que marcará el ingreso de Cadillac a la Fórmula 1, ya se conocen.

McLaren refrendó su campeonato gracias al dominante monoplaza que manejaron Lando Norris y Oscar Piastri, y eso no parece que vaya a parar. De acuerdo al análisis realizado por Betfair, son el favorito para repetir su título por tercer año consecutivo.

Además, esta siguiente temporada marcará la primera en la que estará presente Cadillac como undécimo equipo de la parrilla, comandado por Valtteri Bottas y Checo Pérez, que estarán de regreso, aunque los momios no son muy favorecedores para la nueva escudería de la categoría reina.

En el caso de las escuderías de los demás pilotos hispanos, la llegada de Adrian Newey juega un factor importante para Fernando Alonso en Aston Martin, mientras que son más cautos con Carlos Sainz en Williams, a quien consideran en media tabla.

Desafortunadamente, para Franco Colapinto, la tendencia de su Alpine apunta a que será mejor que su terrible 2025, pero no lo suficiente para poder competir por podios de manera constante.

En el caso de Andrea Kimi Antonelli, tanto él como George Russell podrán mantenerse tranquilos ya que Mercedes está considerada como el segundo equipo con mejores aspiraciones a ganar el campeonato de constructores.

Mientras que para Ferrari, Betfair tiene claro que se mantendrá la jerarquía de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, sumado a las nuevas regulaciones que habrá, podrán darles un salto que les tenga cuando menos como el tercer mejor equipo, por encima de Max Verstappen y Red Bull.

El tiempo dirá si estos momios terminaron siendo correctos, pero de momento, así se plantea el desarrollo de la siguiente temporada. A continuación puedes ver la lista completa de las 11 escuderías de la parrilla 2026 y sus posibilidades en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1.

¿Cuáles son los momios para el Campeonato de Constructores F1 2026?

McLaren - 5/4

Mercedes - 6/4

Ferrari - 6/1

Red Bull - 12/1

Aston Martin - 14/1

Audi - 20/1

Alpine - 40/1

Williams - 40/1

Racing Bulls - 100/1

Haas - 100/1

Cadillac - 200/1

