Sainz revela su mayor SORPRESA dentro de Williams en 2025

Carlos Sainz ha dado a conocer cuál será su calendario de actividades y sus sensaciones tras haber terminado su primera temporada con Williams.

El piloto español no tuvo el mejor de los fines de semana en Abu Dhabi para terminar la temporada, pero era algo ya esperado después de las declaraciones estratégicas de la escudería.

Al terminar la carrera, Sainz habló con los medios de comunicación respecto a lo que hará ahora que ha acabado la temporada.

"Toca descansar, por mi parte, este primer año la primera mitad fue frustrante, pero en la segunda con dos podios de carrera y uno de sprint, nadie lo esperaba", explicó Sainz.

"Así que tomo a bien y sacrifico esa primera mitad de temporada tan mala por haber logrado eso", finalizó Carlos.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

