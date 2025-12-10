close global

﻿
Colapinto at Alpine

Colapinto Noticias Hoy: Bloqueado en Alpine; Supera a Verstappen

Aloisio Hernández
Colapinto at Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 09 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: "Me quedo con que el equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: BOMBAZO - ¡Su manager SENTENCIA el FUTURO con Alpine! ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ¡El RÉCORD que lo pone ARRIBA de Max Verstappen! ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Alpine

Checo Noticias Hoy: Despiden a Helmut Marko; Otra víctima en Red Bull; Advierten a Hadjar
F1 Checo Hoy

Checo Noticias Hoy: Despiden a Helmut Marko; Otra víctima en Red Bull; Advierten a Hadjar

  • hace 45 minutos
BOMBAZO: ¡Manager de Franco Colapinto SENTENCIA el FUTURO con Alpine!
Alpine

BOMBAZO: ¡Manager de Franco Colapinto SENTENCIA el FUTURO con Alpine!

  • Ayer 21:00
F1 Colapinto Hoy

  • 1 hour ago
¿Mismo trato que a Checo? Hadjar recibe su primer GOLPE BAJO en Red Bull
Formula 1

¿Mismo trato que a Checo? Hadjar recibe su primer GOLPE BAJO en Red Bull

  • 2 hours ago
¡El RÉCORD de Franco Colapinto que lo pone ARRIBA de Max Verstappen!
Alpine

¡El RÉCORD de Franco Colapinto que lo pone ARRIBA de Max Verstappen!

  • 3 hours ago
¡Otra VÍCTIMA del 'Efecto Checo'! Tsunoda se arrepiente de Red Bull
Formula 1

¡Otra VÍCTIMA del 'Efecto Checo'! Tsunoda se arrepiente de Red Bull

  • Ayer 22:00
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
4.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre
 Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar

  • 29 noviembre

