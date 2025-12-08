¿Se va? Hamilton CORTARÁ lazos con Ferrari

Lewis Hamilton ha anunciado que durante las vacaciones de invierno de la Fórmula 1 no estará en contacto con su equipo de Ferrari. Tras una temporada 2025 catastrófica, ¿quién podría culparle?

Hamilton terminó el año sin conseguir ni un solo podio, y su monoplaza resultó ser prácticamente ingobernable. Además, su joven compañero de equipo, Charles Leclerc, se mostró superior en rendimiento y, para rematar, recibió una reprimenda pública del presidente de Ferrari, John Elkann.

En definitiva, la primera temporada en Ferrari del piloto, ahora de 40 años, ha resultado ser todo lo contrario al sueño que se prometió cuando posó frente a la casa de Enzo Ferrari en invierno. Por ello, lo único que desea ahora es desconectarse completamente del mundo.

Después de acabar en el octavo puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi, Hamilton declaró: "Por ahora, lo que más espero es el receso." Agregó: "Quiero desconectarme sin hablar con nadie. Durante el invierno, nadie podrá ponerse en contacto conmigo. No llevaré mi teléfono y me emociona la idea de desconectar por completo."

Cuando le preguntaron si ya había probado vivir sin teléfono, respondió: "No, siempre lo he llevado conmigo. Pero esta vez, ¡se va a la basura!"

¿Por qué ha sido 2025 tan complicado para Hamilton?

¿Qué salió exactamente mal para Hamilton en Ferrari? Es una pregunta tan complicada como intentar señalar la única causa de la Primera Guerra Mundial: no se puede atribuir a un solo factor.

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur admitió que el desarrollo del SF-25 se paralizó ya en abril para centrarse en las nuevas regulaciones y en el reto del 2026, una decisión que contó tanto con el apoyo de Hamilton como con el de Leclerc.

A esto se suman la sensibilidad del SF-25 a los cambios en la altura del coche, errores estratégicos desde el pit wall y la dificultad para encontrar el ajuste perfecto durante los fines de semana de carrera. Todos estos factores han puesto de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta el piloto.

Aunque sin duda el SF-25 ha resultado ser un monoplaza imposible de dominar, Leclerc ha demostrado en siete ocasiones que aún se podía extraer rendimiento del Ferrari, llegando en ciertos momentos a luchar por un podio.

Si a esto le añadimos el envejecimiento natural en el automovilismo, la conclusión es innegable: Hamilton ya no es tan rápido en la clasificación como solía ser.

Solo el tiempo dirá si el fin de la era del efecto suelo traerá ventajas para el piloto británico. Mientras tanto, apartarse de la parrilla y desconectar durante el invierno parece ser la mejor decisión que ha tomado en todo el año.

