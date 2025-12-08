F1 Hoy: Aston Martin lanza dura crítica hacia un piloto; Franco Colapinto crea problemas en Alpine
F1 Hoy: Aston Martin lanza dura crítica hacia un piloto; Franco Colapinto crea problemas en Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 8 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz ha aprovechado el final de temporada de Fórmula 1 para enviar fuertes declaraciones sobre las diferencias entre Max Verstappen y Lando Norris. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto se mostró molesto sobre el Gran Premio de Abu Dhabi, afortunadamente, último de la temporada. ::: LEER MÁS
Para Pedro De la Rosa, embajador de Aston Martin y analista dentro de DAZN, la temporada de Andrea Kimi Antonelli ha sido decepcionante. ::: LEER MÁS
Toni Cucurella ha dejado claro cuál debe ser la principal lección para Red Bull esta temporada, y está relacionada a Checo Pérez. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Aston Martin lanza dura crítica hacia un piloto; Franco Colapinto crea problemas en Alpine
- 1 hour ago
¿Será el final? Rosberg hace FUERTE afirmación sobre Hamilton en Ferrari
- Hoy 06:51
¿Es Lando Norris el campeón mundial de F1 más débil?
- Hoy 06:33
¡Más vale que le haga caso! Hamilton aconsejo sobre el título de F1 a Norris
- Hoy 06:22
Verstappen realiza dictamen FINAL sobre Antonelli
- Hoy 06:13
F1 Hoy: Max Verstappen, en deuda con Fernando Alonso; Red Bull extraña a Checo Pérez
- Hoy 03:50
Más leído
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- ayer 08:30
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
- 28 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
- 30 noviembre