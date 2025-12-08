close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Aston Martin lanza dura crítica hacia un piloto; Franco Colapinto crea problemas en Alpine

F1 Hoy: Aston Martin lanza dura crítica hacia un piloto; Franco Colapinto crea problemas en Alpine

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 8 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz ha aprovechado el final de temporada de Fórmula 1 para enviar fuertes declaraciones sobre las diferencias entre Max Verstappen y Lando Norris. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto se mostró molesto sobre el Gran Premio de Abu Dhabi, afortunadamente, último de la temporada. ::: LEER MÁS

Para Pedro De la Rosa, embajador de Aston Martin y analista dentro de DAZN, la temporada de Andrea Kimi Antonelli ha sido decepcionante. ::: LEER MÁS

Toni Cucurella ha dejado claro cuál debe ser la principal lección para Red Bull esta temporada, y está relacionada a Checo Pérez. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

10638 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Aston Martin lanza dura crítica hacia un piloto; Franco Colapinto crea problemas en Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Aston Martin lanza dura crítica hacia un piloto; Franco Colapinto crea problemas en Alpine

  • 1 hour ago
¿Será el final? Rosberg hace FUERTE afirmación sobre Hamilton en Ferrari
Ferrari

¿Será el final? Rosberg hace FUERTE afirmación sobre Hamilton en Ferrari

  • Hoy 06:51
¿Es Lando Norris el campeón mundial de F1 más débil?
Formula 1

¿Es Lando Norris el campeón mundial de F1 más débil?

  • Hoy 06:33
¡Más vale que le haga caso! Hamilton aconsejo sobre el título de F1 a Norris
Ferrari

¡Más vale que le haga caso! Hamilton aconsejo sobre el título de F1 a Norris

  • Hoy 06:22
Verstappen realiza dictamen FINAL sobre Antonelli
Formula 1

Verstappen realiza dictamen FINAL sobre Antonelli

  • Hoy 06:13
F1 Hoy: Max Verstappen, en deuda con Fernando Alonso; Red Bull extraña a Checo Pérez
Formula 1

F1 Hoy: Max Verstappen, en deuda con Fernando Alonso; Red Bull extraña a Checo Pérez

  • Hoy 03:50
MÃ¡s noticias

Más leído

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
4.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • ayer 08:30
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x