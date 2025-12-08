close global

﻿
Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

Checo Pérez Hoy: Red Bull aprende lección gracias a él; Eligen a su alumno para arreglarlo

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo, 7 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Toni Cucurella ha dejado claro cuál debe ser la principal lección para Red Bull esta temporada, y está relacionada a Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Max Verstappen tendrá un nuevo compañero en 2026, ya que Isack Hadjar se consolida como la nueva estrella de Red Bull F1 tras tiempo de aprender de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Checo Pérez es más extrañado que nunca en Red Bull, y el siguiente fin de semana, Juan Pablo Montoya tiene claro que además de ser extrañado, habría sido de gran utilidad. ::: LEER MÁS

Juan Pablo Montoya ha señalado cuál es la mayor debilidad de Red Bull y Max Verstappen para la última carrera, y tiene que ver con Checo Pérez. ::: LEER MÁS

