INESPERADA reacción de Mercedes al choque de Antonelli con Red Bull

Mercedes lanzó un inesperado mensaje sobre el choque que tuvo Kimi Antonelli con el Red Bull de Yuki Tsunoda en el tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Abu Dhabi.

SkySports le preguntó a Toto Wolff, jefe de equipo, sobre el incidente que tuvieron en el pitlane que vio involucrado a su corredor italiano y lo que respondió pocos esperaban escucharlo.

“Lo sentimos por Yuki, dañamos una de las partes buenas de su auto, es nuestro error", comentó el directivo.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

