INESPERADA reacción de Mercedes al choque de Antonelli con Red Bull
INESPERADA reacción de Mercedes al choque de Antonelli con Red Bull
Mercedes lanzó un inesperado mensaje sobre el choque que tuvo Kimi Antonelli con el Red Bull de Yuki Tsunoda en el tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Abu Dhabi.
SkySports le preguntó a Toto Wolff, jefe de equipo, sobre el incidente que tuvieron en el pitlane que vio involucrado a su corredor italiano y lo que respondió pocos esperaban escucharlo.
“Lo sentimos por Yuki, dañamos una de las partes buenas de su auto, es nuestro error", comentó el directivo.
Relacionado: Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi, con castigos incluidos
¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.
Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.
Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
GP de Abu Dhabi Hoy: Resultado FP3 y Qualy; Horario y parrilla para la carrera
- hace 25 minutos
POLE de Verstappen y se acerca al título; P6 para Alonso en qualy del GP de Abu Dhabi
- Hoy 16:00
¡ESTO necesita Max Verstappen para ser CAMPEÓN DEL MUNDO!
- 2 hours ago
Mercedes REBAJA LAS EXPECTATIVAS con Kimi Antonelli
- 2 hours ago
INESPERADA reacción de Mercedes al choque de Antonelli con Red Bull
- 3 hours ago
Horarios y canales de televisión del Gran Premio de Abu Dhabi
- 3 hours ago
Más leído
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
- 28 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
- 30 noviembre
Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar
- 29 noviembre