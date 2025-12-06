GP Abu Dhabi Hoy: Resultados FP1 y FP2; Horario para qualy del sábado

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 05 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

GP Abu Dhabi Hoy: Verstappen NO PUEDE con Norris; Alonso, P9 y Colapinto VENCE a Gasly en FP2. ::: LEER MÁS

GP de Abu Dhabi Hoy: Horarios y canales de televisión para Qualy. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!