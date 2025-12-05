Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del sábado en el Gran Premio de Abu Dhabi del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El circuito de Yas Marina en los EAU recibirá este 06 de diciembre la FP3 y la clasificación para la 24º carrera del calendario. Fernando Alonso espera cerrar con el ilusionante rendimiento mostrado en las últimas semanas.

Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar un último buen resultado para Williams en la campaña. Finalmente, Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y evitar acabar el año sin puntos.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al sábado respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Abu Dhabi: Sábado 06 de diciembre

FP3

España: 12:30 hrs. / DAZN

12:30 hrs. / DAZN Argentina: 07:30 hrs. / Star +

07:30 hrs. / Star + Colombia: 05:30 hrs. / Star +

05:30 hrs. / Star + México: 04:30 hrs. / Fox Sports

04:30 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 03:30 hrs. / ESPN

Qualy

España: 16:00 hrs. / DAZN

16:00 hrs. / DAZN Argentina: 11:00 hrs. / Star +

11:00 hrs. / Star + Colombia: 09:00 hrs. / Star +

09:00 hrs. / Star + México: 08:00 hrs. / Fox Sports

08:00 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 07:00 hrs. / ESPN

¿Qué pasó en la FP2 del GP de Abu Dhabi?

Lando Norris volvió a quedar por delante de Max Verstappen en la FP2 del Gran Premio de Abu Dhabi, en un fin de semana que definirá el Campeonato Mundial 2025.

El McLaren venció al Red Bull por 0.363 segundos, quedando por delante de George Russell, Oliver Bearman y Nico Hulkenberg. En el resto del Top 10 de la práctica estuvieron Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Fernando Alonso y Kimi Antonelli.

Oscar Piastri, quien también está en la pelea por el Mundial de 2025, quedó en 11° luego de perderse la FP1. Carlos Sainz finalizó 13° por delante de Lewis Hamilton y Franco Colapinto venció a Pierre Gasly.

GP de Abu Dhabi 2025: FP2

