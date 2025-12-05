close global

﻿
Lindblad and Browning facing each other with their backs to the camera in the paddock wearing Red Bull and Williams Academy F2 race suits

F1 Hoy: Horarios para el GP de Abu Dhabi; Williams expone a Sainz

F1 Hoy: Horarios para el GP de Abu Dhabi; Williams expone a Sainz

Aloisio Hernández
Lindblad and Browning facing each other with their backs to the camera in the paddock wearing Red Bull and Williams Academy F2 race suits

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 05 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

F1 Práctica hoy: Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Abu Dhabi 2025. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: James Vowles explica la estrategia de Williams para el Gran Premio de Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

¡El ATAQUE de Mercedes a Ferrari por CULPA de Lewis Hamilton! ::: LEER MÁS

