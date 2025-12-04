La TREMENDA HUMILLACIÓN de Kimi Antonelli a Ferrari en 2025

Una estadística de Andrea Kimi Antonelli en el Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1 ha dejado en humillación total a Ferrari.

En las últimas cuatro carreras de la F1, el corredor de Mercedes es el italiano que más puntos ha sumado. Antonelli cuenta con 61 puntos en ese mismo plazo, superando lo hecho por Ferrari (48) y Racing Bulls (20).

Aunque ninguno de las otras dos escuderías tiene pilotos italianos, sus sedes están en Italia. Ferrari está en Maranello, mientras que RB se encuentra en Faenza; sin embargo, sus corredores no han logrado sumar los puntos esperados.

Relacionado: OFICIAL: Ferrari REEMPLAZA a Lewis Hamilton

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!