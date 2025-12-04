close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

La TREMENDA HUMILLACIÓN de Kimi Antonelli a Ferrari en 2025

La TREMENDA HUMILLACIÓN de Kimi Antonelli a Ferrari en 2025

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Ferrari, Mercedes, Australia, 2025

Una estadística de Andrea Kimi Antonelli en el Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1 ha dejado en humillación total a Ferrari.

En las últimas cuatro carreras de la F1, el corredor de Mercedes es el italiano que más puntos ha sumado. Antonelli cuenta con 61 puntos en ese mismo plazo, superando lo hecho por Ferrari (48) y Racing Bulls (20).

Aunque ninguno de las otras dos escuderías tiene pilotos italianos, sus sedes están en Italia. Ferrari está en Maranello, mientras que RB se encuentra en Faenza; sin embargo, sus corredores no han logrado sumar los puntos esperados.

Relacionado: OFICIAL: Ferrari REEMPLAZA a Lewis Hamilton

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

9757 votos

Relacionado

Ferrari Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Últimas Noticias

Lewis Hamilton le da la RAZÓN a Checo Pérez contra Red Bull
Red Bull

Lewis Hamilton le da la RAZÓN a Checo Pérez contra Red Bull

  • hace 29 minutos
¡Franco Colapinto URGE CAMBIOS en la F1 tras el último escándalo!
Alpine

¡Franco Colapinto URGE CAMBIOS en la F1 tras el último escándalo!

  • 1 hour ago
La TREMENDA HUMILLACIÓN de Kimi Antonelli a Ferrari en 2025
Mercedes

La TREMENDA HUMILLACIÓN de Kimi Antonelli a Ferrari en 2025

  • 1 hour ago
¡El ATAQUE de Mercedes a Ferrari por CULPA de Lewis Hamilton!
Ferrari

¡El ATAQUE de Mercedes a Ferrari por CULPA de Lewis Hamilton!

  • 1 hour ago
F1 Hoy: Alonso pone en su lugar a Norris; Colapinto enfrenta más incertidumbre en Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Alonso pone en su lugar a Norris; Colapinto enfrenta más incertidumbre en Alpine

  • 2 hours ago
¡Increíble, pero cierto! Por esta razón, Red Bull es el CULPABLE del regreso de Checo a F1
Formula 1

¡Increíble, pero cierto! Por esta razón, Red Bull es el CULPABLE del regreso de Checo a F1

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
5.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • ayer 14:00
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x