F1 Noticias Hoy: Sainz, en peligro por la FIA; Reemplazan a Hamilton; Nuevo contrato en Ferrari

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 04 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz F1: La FIA revela cómo se quedó cerca de quitarle su podio al español en el GP de Qatar. ::: LEER MÁS

Ferrari Hoy: OFICIAL - REEMPLAZAN a Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

Ferrari Hoy: ATENCIÓN - Anuncia NUEVO contrato previo al Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

