close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Carlos Sainz Jr.

F1 Noticias Hoy: Sainz, en peligro por la FIA; Reemplazan a Hamilton; Nuevo contrato en Ferrari

F1 Noticias Hoy: Sainz, en peligro por la FIA; Reemplazan a Hamilton; Nuevo contrato en Ferrari

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton and Carlos Sainz Jr.

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 04 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz F1: La FIA revela cómo se quedó cerca de quitarle su podio al español en el GP de Qatar. ::: LEER MÁS

Ferrari Hoy: OFICIAL - REEMPLAZAN a Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

Ferrari Hoy: ATENCIÓN - Anuncia NUEVO contrato previo al Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

9531 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Noticias Hoy: Sainz, en peligro por la FIA; Reemplazan a Hamilton; Nuevo contrato en Ferrari
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Sainz, en peligro por la FIA; Reemplazan a Hamilton; Nuevo contrato en Ferrari

  • hace 40 minutos
Hamilton se enorgullece y señala lo ÚNICO en lo que es el mejor hoy en F1
Ferrari

Hamilton se enorgullece y señala lo ÚNICO en lo que es el mejor hoy en F1

  • Hoy 08:26
BOMBAZO: Mercedes revela LA MEJOR NOTICIA para Checo Pérez en 2026
Cadillac

BOMBAZO: Mercedes revela LA MEJOR NOTICIA para Checo Pérez en 2026

  • Hoy 00:00
Checo Noticias Hoy: Cadillac hace anuncio; Advirtió traición a Tsunoda; Recibe noticia de Mercedes
Checo F1 Hoy

Checo Noticias Hoy: Cadillac hace anuncio; Advirtió traición a Tsunoda; Recibe noticia de Mercedes

  • Hoy 02:00
Colapinto Noticias Hoy: Sospechoso anuncio; Se vuelve el 1 en Alpine; Mensaje para 2026
F1 Coalpinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Sospechoso anuncio; Se vuelve el 1 en Alpine; Mensaje para 2026

  • Hoy 01:00
Franco Colapinto habla HONESTAMENTE sobre el rendimiento de Alpine en 2026
Alpine

Franco Colapinto habla HONESTAMENTE sobre el rendimiento de Alpine en 2026

  • Ayer 23:00
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x