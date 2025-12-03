Franco Colapinto habló honestamente sobre el rendimiento de Alpine para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El corredor argentino, en una entrevista con FiloNews, compartió sus impresiones sobre la temporada que viene y lo que espera del nuevo monoplaza por el que sacrificaron gran parte de 2025.

Estas fueron sus palabras: “Creo que el año que viene puede ser un buen año para el equipo. Por ahora bien, hay cosas competitivas. Hay que seguir empujando entre todos.

"Creo que vamos a tener un buen 2026. Mi gran sueño era llegar a la F1 pero la verdad es que cuando conseguis un sueño siempre aparece otro”, señaló el sudamericano.

Relacionado: CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!