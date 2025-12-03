Mercedes le RESPONDE a Red Bull tras el MALTRATO a Kimi Antonelli
Mercedes ha lanzado una contundente respuesta a las acciones de Red Bull tras el maltrato sufrido a Kimi Antonelli tras el GP de Qatar.
Simone Resta, directivo de la escudería alemana, dijo lo siguiente a la prensa sobre lo sucedido con el corredor italiano: "No solo para mí, sino también para nosotros, para todo el equipo, es bastante decepcionante.
"Y nos tomamos muy en serio el abuso en línea. Con el equipo de comunicación, hay mucho trabajo por hacer en herramientas y plataformas para crear un espacio seguro donde los aficionados pudieran interactuar con el equipo.
"Además, fue fantástico ver un comunicado de Red Bull el lunes explicando su postura. Y lo agradecemos mucho", señaló.
¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.
Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.
Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.
