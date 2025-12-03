¡NUEVO capítulo a la telenovela! Marko realiza una acción muy poco común con Antonelli

Helmut Marko se ha disculpado por el revuelo causado por sus comentarios sobre Andrea Kimi Antonelli tras el Gran Premio de Qatar.

Inicialmente, el asesor de Red Bull afirmó que el joven piloto de Mercedes, Lando Norris, "quería adelantarse a él", pero posteriormente se retractó tras revisar las imágenes.

El incidente se produjo poco antes del final de la carrera, cuando el italiano perdió el control de su monoplaza, permitiendo a Norris —que en ese momento lideraba el campeonato— adelantarlo.

Al principio, se pensó que el piloto Mercedes había cedido su posición voluntariamente, lo que indignó al equipo de Milton Keynes. Al concluir la carrera, Marko declaró: "Antonelli lo dejó pasar".

Marko se disculpa

Las declaraciones del austriaco generaron una ola de críticas en las redes sociales contra el joven piloto. Ahora, en conversación con F1-Insider, el asesor de Red Bull rectifica sus palabras: "He revisado detenidamente las imágenes.

A primera vista, parecía que Antonelli hubiera podido hacer un poco más para controlar la situación; sin embargo, al mirar de nuevo, quedó claro que se trató de un error del piloto y no de una acción deliberada. Lamento que haya recibido tanta crítica online. Para dejarlo claro: no permitió intencionadamente que Norris lo adelantara."

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, también respondió a las acusaciones y subrayó que no hubo ningún favoritismo hacia McLaren, a pesar de contar con un motor Mercedes.

"Luchamos por el segundo puesto en el campeonato de constructores y no entregamos favores a nadie. Antonelli cometió un error, y, al igual que él, yo lo lamento", explicó el austriaco.

