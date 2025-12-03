close global

﻿
Sergio Pérez

Checo Noticias Hoy: Ignorado por Tsunoda; Expone la toxicidad de Red Bull

Checo Noticias Hoy: Ignorado por Tsunoda; Expone la toxicidad de Red Bull

Aloisio Hernández
Sergio Pérez

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 02 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "Hoy ya nadie se acuerda de que había otro piloto en Red Bull".

Checo Pérez Hoy: ÚLTIMA HORA - Red Bull repite MALTRATO con Yuki Tsunoda.

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - Yuki Tsunoda IGNORA a Checo Pérez de forma descarada.

Fórmula 1 Sergio Pérez

Checo Noticias Hoy: Ignorado por Tsunoda; Expone la toxicidad de Red Bull
F1 Checo Hoy

Checo Noticias Hoy: Ignorado por Tsunoda; Expone la toxicidad de Red Bull

  • 3 hours ago
Colapinto Noticias Hoy: Rescate de Qatar; Molesta a Alpine
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Rescate de Qatar; Molesta a Alpine

  • Hoy 02:00
ESCÁNDALO: Yuki Tsunoda IGNORA a Checo Pérez de forma descarada
Red Bull

ESCÁNDALO: Yuki Tsunoda IGNORA a Checo Pérez de forma descarada

  • Ayer 22:00
La IRONÍA de Colapinto que molestará a Alpine
Formula 1

La IRONÍA de Colapinto que molestará a Alpine

  • Ayer 21:00
OFICIAL: Esta será la ALINEACIÓN de Red Bull para 2026
Red Bull

OFICIAL: Esta será la ALINEACIÓN de Red Bull para 2026

  • Ayer 16:45
ÚLTIMA HORA: Red Bull repite MALTRATO a Checo Pérez con Yuki Tsunoda
Red Bull

ÚLTIMA HORA: Red Bull repite MALTRATO a Checo Pérez con Yuki Tsunoda

  • Ayer 16:14
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

