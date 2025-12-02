URGENTE: Fernando Alonso PIERDE su asiento en Aston Martin

Fernando Alonso ha perdido su asiento en Aston Martin luego del anuncio oficial que hicieron en las últimas horas.

La escudería británica anunció en sus redes sociales oficiales que tendrán un cambio en su alineación para el próximo Gran Premio de Abu Dhabi para cumplir con el reglamento.

Esto dice su comunicado: "El equipo de Fórmula 1 Aston Martin Aramco ha anunciado que el piloto de Fórmula 2 Cian Shields saldrá a la pista del Circuito Yas Marina esta semana al volante del AMR25 de Fernando Alonso durante la primera sesión de entrenamientos libres de Abu Dabi.

"Se unirá al joven piloto de Aston Martin Aramco, Jak Crawford, quien el mes pasado fue anunciado como piloto del AMR25 de Lance Stroll en la misma sesión", confirmaron.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

