Brundle admite el MIEDO que provoca Hamilton

Martin Brundle, comentarista de Sky Sports F1, confesó que ahora le cuesta escuchar las entrevistas desalentadoras de Lewis Hamilton tras las sesiones de carrera en 2025. Esto, tras otro resultado decepcionante del británico en el Gran Premio de Qatar.

Hamilton fue eliminado de forma dramática en la Q1 durante las clasificaciones de la carrera sprint y principal en Lusail, y se notaba que le costaba encontrar algo positivo en sus declaraciones después de la sesión. Hablando con Rachel Brookes de Sky Sports F1 tras su salida en la SQ1 del viernes, Hamilton ofreció respuestas breves y, cuando le preguntaron si había algo que destacar, comentó simplemente: “El tiempo está estupendo.”

Brundle recordó la desalentadora actuación de Hamilton durante el espectáculo previo a la carrera sprint transmitido por Sky el sábado, en compañía del presentador Simon Lazenby y la analista Jamie Chadwick. “Cuando sale del coche y aún lleva puesto el casco de protección, es una señal inequívoca de lo mal que ha ido”, afirmó Brundle.

Añadió: “Ahora me cuesta mucho ver sus entrevistas en días como este. Conocemos todos los grandes momentos que Lewis vivió en la F1, pero ahora parece que nada encaja. Además, da la impresión de que ni siquiera sabe cómo revertir la situación. Si se tratara de un problema de fondo, sabría que llevaría tiempo solucionarlo; pero en cambio, Leclerc consigue exprimir algo de rendimiento del coche, lo que agrava aún más sus dificultades.”

Un fin de semana desastroso para Hamilton en Qatar

Hamilton y Ferrari optaron por salir desde los pits en la carrera sprint del sábado en lugar de partir desde la posición P18, tras realizar algunos cambios en la configuración en un intento de mejorar el rendimiento del SF-25.

Sin embargo, el plan no funcionó y Hamilton finalizó en un decepcionante P17, mientras que su compañero de equipo, Charles Leclerc, no pudo avanzar más allá del P13, siendo la primera vez desde Monza 2021 que Ferrari carece de puntos en una carrera sprint.

Tras la carrera sprint, Hamilton se mostró algo más comunicativo acerca de los problemas de Ferrari y de las medidas que intentaron implementar el sábado. “Salimos desde los pits porque queríamos probar algunas modificaciones. Encontraron ciertos aspectos en el simulador anoche, así que pusimos en práctica esos cambios, pero el coche se comportó de forma totalmente errática y, por alguna razón, extremadamente complicado para los dos”, explicó.

Añadió: “Simplemente no tenemos estabilidad. La parte trasera no se siente firme y se desliza y rompe de forma brusca; además, el vehículo salta y al entrar en curvas como la 10 se vuelve impredecible. Hay mucha subviraje en la mitad de la curva, y cuando intentas corregir, el volante se fija y tienes que luchar para controlarlo. La sensación varía entre bajas, medias y altas velocidades, y es un verdadero combate, casi increíble.”

El fin de semana del Gran Premio de Qatar no trajo mejores noticias para Hamilton, quien terminó fuera de los puntos en la posición P12. Ahora, el piloto se muestra ansioso por dejar atrás la temporada 2025 de cara al próximo reto en Abu Dhabi.

