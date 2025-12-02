Franco Colapinto Hoy: Crítico con el Gran Premio de Qatar; Demuestra los errores del circuito

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 1 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto se mostró muy crítico de las condiciones del circuito de Lusail en el Gran Premio de Qatar, especialmente sobre la grava. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto se mostró molesto sobre el Gran Premio de Qatar, especialmente por lo monótono y aburrida que se convirtió la carrera. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto reconoció las faltas de rendimiento que presentó durante el Gran Premio de Qatar, varias de ellas culpa suya. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto logró vencer a Pierre Gasly en el Gran Premio de Qatar, pero aún así, el rendimiento lo tiene muy decepcionado al argentino. ::: LEER MÁS

