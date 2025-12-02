Checo Pérez Hoy: Mueve influencias en Red Bull; Juan Pablo Montoya señala la necesidad del mexicano
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 1 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez es más extrañado que nunca en Red Bull, y el siguiente fin de semana, Juan Pablo Montoya tiene claro que además de ser extrañado, habría sido de gran utilidad. ::: LEER MÁS
Juan Pablo Montoya ha señalado cuál es la mayor debilidad de Red Bull y Max Verstappen para la última carrera, y tiene que ver con Checo Pérez. ::: LEER MÁS
Red Bull ha encontrado una nueva víctima para el segundo asiento del equipo después de seguir sin encontrar un reemplazo de la talla de Checo Pérez. ::: LEER MÁS
Checo Pérez explicó cuál es la manera en la que su profesionalismo le ha hecho ser uno de los pilotos más exitosos de la parrilla. ::: LEER MÁS
