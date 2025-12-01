F1 Hoy: Carlos Sainz revela las diferencias en Williams; Franco Colapinto admite fallas
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 1 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto reconoció las faltas de rendimiento que presentó durante el Gran Premio de Qatar, varias de ellas culpa suya. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso tuvo una de las mejores carreras de la temporada, justo cuando creía que no aspiraría a nada más. ::: LEER MÁS
Red Bull Racing anunciará este martes oficialmente la alineación de pilotos para la temporada 2026. El jefe del equipo, Laurent Mekies, confirmó que el anuncio se realizará después del Gran Premio de Qatar. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha terminado fascinado después del Gran Premio de Qatar, donde obtuvo un podio más para Williams. ::: LEER MÁS
