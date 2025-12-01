F1 Hoy: Carlos Sainz revela las diferencias en Williams; Franco Colapinto admite fallas

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 1 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto reconoció las faltas de rendimiento que presentó durante el Gran Premio de Qatar, varias de ellas culpa suya. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso tuvo una de las mejores carreras de la temporada, justo cuando creía que no aspiraría a nada más. ::: LEER MÁS

Red Bull Racing anunciará este martes oficialmente la alineación de pilotos para la temporada 2026. El jefe del equipo, Laurent Mekies, confirmó que el anuncio se realizará después del Gran Premio de Qatar. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha terminado fascinado después del Gran Premio de Qatar, donde obtuvo un podio más para Williams. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!