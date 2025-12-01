¿Qué pasará con Max? Red Bull prepara INESPERADO anuncio de pilotos

Red Bull Racing anunciará este martes oficialmente la alineación de pilotos para la temporada 2026. El jefe del equipo, Laurent Mekies, confirmó que el anuncio se realizará después del Gran Premio de Qatar.

La decisión se vislumbra en un momento crucial del campeonato, lo que convierte la elección en un factor determinante para el futuro del equipo.

En los pasillos se comenta que Isack Hadjar se unirá a Max Verstappen en el equipo principal de Red Bull, mientras que Arvid Lindblad ocupará el puesto en los Racing Bulls.

El dilema ahora radica en quién completará el segundo coche: ¿será Liam Lawson o Yuki Tsunoda? El actual compañero de Verstappen ha tenido dificultades últimamente, mientras que Lawson ha impresionado recientemente. Sin duda, Red Bull se enfrenta a una decisión complicada, especialmente bajo la presión de elegir al candidato ideal.

Aplazamiento del anuncio

Se ha decidido posponer la revelación hasta el martes para permitir una despedida adecuada en Abu Dhabi a aquel piloto que quedará fuera. Mekies subrayó que esta decisión no desviar la atención en Abu Dhabi: "Seguiremos nuestro plan y el martes anunciaremos la alineación definitiva", citó Motorsport.com. "Estamos convencidos de que esto no afectará la concentración en Abu Dhabi", añadió.

La próxima carrera en Abu Dhabi será determinante para Verstappen, quien aún tiene la mira puesta en el título de 2025. En este contexto, la actuación de Tsunoda en el segundo coche podría ser decisiva.

Mekies destacó el sólido fin de semana de Tsunoda en Qatar, a pesar de su eliminación en la Q1: "En la clasificación estuvo apenas a tres décimas de Max. Muchos pilotos se sentirían afortunados con un rendimiento de tal nivel". El martes se conocerá quién ocupará los codiciados asientos en esta formación.

