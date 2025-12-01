Checo Pérez Hoy: La receta del éxito para Fórmula 1; Su motivación para volver
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 30 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez explicó cuál es la manera en la que su profesionalismo le ha hecho ser uno de los pilotos más exitosos de la parrilla. ::: LEER MÁS
Checo Pérez explicó cuál es el gran motivador detrás de haber elegido regresar a la Fórmula 1 con Cadillac para la nueva temporada. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha revelado el objetivo número uno de Cadillac para la temporada de debut en la Fórmula 1 de 2026 y entre ellos hay uno muy ambicioso. ::: LEER MÁS
Checo Pérez no ha dudado en hacer saber que Cadillac le ha dado un rol en la Fórmula 1, algo que Red Bull nunca hizo, influenciar al equipo. ::: LEER MÁS
