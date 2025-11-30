El REGAÑO de Alpine a Franco Colapinto tras la qualy del GP de Qatar
Alpine no dudó en regañar a Franco Colapinto tras la clasificación del Gran Premio de Qatar.
Steve Nielsen, jefe de equipo, habló así ante los medios de comunicación sobre el rendimiento del corredor argentino en la qualy en Lusail: "Decidimos reducir nuestra Carrera Sprint cambiando la configuración de ambos coches.
"Lo que implica una salida desde boxes, para buscar mejoras antes de la clasificación, lo que sin duda ha funcionado. Por parte de Franco, aunque el coche se sentía mejor, probablemente sabe que dejó algo de tiempo por vuelta sobre la mesa.
"Seguiremos trabajando con él para hacerlo mejor la próxima vez. Pierre se ha posicionado muy bien para la carrera de mañana, donde saldrá noveno. Estuvo muy concentrado y logró unas vueltas fantásticas", comparó el directivo.
Relacionado: Franco Colapinto, HUNDIDO tras la qualy en Qatar: "No manejé bien"
¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?
El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.
"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.
"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.
