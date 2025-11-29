Franco Colapinto, HUNDIDO tras la qualy en Qatar: "No manejé bien"

Franco Colapinto se mostró hundido tras la clasificación para el Gran Premio de Qatar.

Entrevistado por ESPN, el corredor argentino mostró su lado más honesto sobre su actuación en la qualy en Lusail que lo dejó al fondo de la tabla de tiempo. Esto fue lo que dijo: "Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino.

"Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y la última tampoco fue buena. Triste porque fue toda mía: no manejé bien, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta", apuntó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

