Kimi Antonelli expone CONSECUENCIAS de su qualy en el GP de Qatar
Andrea Kimi Antonelli reconoció un error durante la clasificación al Gran Premio de Qatar y ya expuso las consecuencias de ello.
Hablando con la F1 tras la qualy en Lusail, el corredor italiano de Mercedes declaró así: "Sin duda, fue una gran mejora respecto a ayer. Obviamente, no estoy muy contento con la Q3; tuve que usar un juego de neumáticos nuevos.
"Pero, para ser justos, el neumático usado no estaba muy lejos del nuevo, así que no fue un gran problema. Solo con el neumático nuevo, tengo que comprobarlo con el calentamiento de la última vuelta, porque al entrar en la curva 1 apreté un poco más la entrada y perdí la parte trasera en un momento crucial.
"Perdí un poco el ritmo, porque ya iba una décima por detrás. Y es algo que no quieres ver después de las dos primeras curvas. Por lo demás, después del gran derrape, tuve algunos problemas con la parte trasera en general durante la vuelta. En resumen, quinto puesto y mucho por jugar mañana", señaló.
¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.
Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.
Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.
