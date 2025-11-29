Fernando Alonso señaló al que será su mayor enemigo en el próximo Gran Premio de Qatar y los aficionados no lo pueden creer.

Hablando con DAZN tras la clasificación en Lusail, el bicampeón del mundo compartió lo que espera de la carrera de este domingo: "Nuestra prioridad es quedar por delante de Haas y Sauber.

"De momento hemos clasificado delante de ellos, mañana hay que hacer una carrera un poco mirando a lo que hacen y llegar a Abu Dhabi con un poco de margen. Creo que tenemos un punto solamente con Haas, no es suficiente para Abu Dhabi y con Sauber, que igual tampoco es suficiente, así que mañana es importante", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

