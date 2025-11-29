ÚLTIMA HORA: FIA confirma CASTIGO para Carlos Sainz y Williams

La FIA informó de última hora un castigo para Williams y Carlos Sainz tras la clasificación del Gran Premio de Qatar.

El organismo rector del automovilismo anunció mediante un comunicado de prensa la decisión sobre el incidente con el corredor nacido en Madrid: "Los Comisarios han decidido imponer una multa de €5,000 al competidor Atlassian Williams Racing.

"Durante la revisión del caso, escucharon al representante del equipo y analizaron las imágenes de video y las comunicaciones por radio. El equipo explicó que había utilizado esta calcomanía en el piso desde mitad de temporada sin experimentar problemas previos de desprendimiento.

"Sin embargo, la responsabilidad final recae en el equipo para asegurar que el auto no sea liberado en condiciones inseguras, y las imágenes mostraron que el piloto tuvo serias dificultades para controlar el monoplaza, motivo por el cual los Comisarios determinaron que se trató de una situación peligrosa", señalaron.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

