F1 Noticias Hoy: Sainz, amenazado por Leclerc; Alonso lanza decepcionante mensaje

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 29 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: ¡Lanza DECEPCIONANTE mensaje para el GP de Qatar! ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Hoy: CONFIESA una PELIGROSA decisión de Williams en Qatar. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Hoy: Charles Leclerc EXPLOTA contra el español y lo AMENAZA. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!